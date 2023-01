Leoparden für die Ukraine Mit seinem Zaudern hat Scholz Deutschlands Rolle in der EU geschwächt

In der EU bringt der Missmut gegenüber Deutschland die alte Aufgabenteilung durcheinander. Frankreich kümmert sich traditionell um den Mittelmeerraum, Deutschland um Osteuropa. Während Frankreich sich aktuell eng mit Portugal und Spanien abstimmt, etwa in Energiefragen, hat Deutschland in Osteuropa massiv an Ansehen und Vertrauen verloren. Deutschlands schwindender Einfluss in Osteuropa bedeutet automatisch weniger Gewicht in der EU, wo es auf jede Stimme ankommt. Das muss Scholz alarmieren. Er kann gar nicht früh genug damit beginnen, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen.



