Letzte Generation Blockade von Klimaaktivisten vor Brandenburger Tor

05. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Mitglieder der Letzten Generation haben sich auf die Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor geklebt. Bild: Bild: dpa

Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe Letzte Generation haben erneut in Berlin an mehreren Stellen Straßen blockiert, darunter auch am Brandenburger Tor. Dort lagen am Donnerstagmorgen auch Stroh- und Heuballen auf der Straße, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren etwa 20 Demonstranten auf der Straße vor dem Platz des 18. März, teilweise klebten sie sich fest. Einen Teil der Strohballen konnten die Demonstranten abladen, bei einem anderen Teil wurde das von der Polizei verhindert.