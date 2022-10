„Letzte Generation“ Blockieren, kleben, zerstören: Was kommt als nächstes?

Die Anmaßung der sogenannten „letzten Generation“ gegenüber ihren Mitmenschen, die in solchen Klebeaktionen zum Ausdruck kommt, spricht ebenso Bände wie die neueste Protestform, nämlich die gezielte Beschädigung berühmter Kunstwerke durch Suppen oder Farbe. Spätestens an diesem Punkt geht es erkennbar nicht mehr um Umweltverschmutzung durch Autos, sondern um reine Gewalt gegen Kulturgüter, an denen sich in den Museen tausende Menschen erfreuen.