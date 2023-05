Letzte Generation Klimaaktivisten: Viele Anmeldungen zu Sitzblockade-Trainings

27. Mai 2023 | Quelle: dpa

Aktivisten der Letzten Generation während einer Straßenblockade. Bild: Bild: dpa

Nach den Razzien gegen Mitglieder der Letzten Generation hat die Klimaschutzgruppe von Andrang auf Sitzblockade-Trainings berichtet. „Unzählige Menschen haben sich für nächste Woche zu Sitzblockade-Trainings angemeldet”, hieß es in einem am Samstag veröffentlichten und an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerichteten Offenen Brief der Aktivisten.