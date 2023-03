Letzte Generation Kurz vor Charles-Besuch - Farbattacke auf Hamburger Rathaus

30. März 2023 | Quelle: dpa

Mit einem Dampfstrahler wird die Fassade des Hamburger Rathauses gereinigt. Bild: Bild: dpa

Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben einen Tag vor dem Hamburg-Besuch des britischen Königs Charles III. und seiner Frau Camilla das Rathaus mit orangener Farbe besprüht. Sie verteilten die in Feuerlöscher gefüllte Farbe am Donnerstagmorgen am Hauptportal am Rathausmarkt, wie die Gruppierung mitteilte und dpa-Reporter bestätigten.