«Letzte Generation» Linken-Chef: Einige Vorwürfe gegen Klimaaktivisten „bizarr”

14. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Martin Schirdewan hält eine Rede auf auf dem Landesparteitag Linke Sachsen im November. Bild: Bild: dpa

Nach den Razzien gegen die „Letzte Generation” hat Linken-Chef Martin Schirdewan die Klimaaktivisten in Schutz genommen. „Der Klimawandel ist in vollem Gang und wir nähern uns dem 'point of no return'”, sagte Schirdewan der Deutschen Presse-Agentur. „In dem Kontext finde ich es bizarr, wenn jungen Leuten, die sich auf Straßen festkleben, deshalb die Bildung einer kriminellen Vereinigung unterstellt wird.”