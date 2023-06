Letzte Generation Nur wenige haben Verständnis für Straßenblockaden

26. Juni 2023 | Quelle: dpa

Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Letzte Generation lenken mit Klebeaktionen immer wieder Aufmerksamkeit auf sich. Bild: Bild: dpa

Straßenblockaden von Klimaaktivisten stoßen einer Umfrage zufolge bei den meisten Menschen in Deutschland auf wenig Verständnis. Nur 13 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Proteste wie das zeitweise Blockieren von Straßen für gerechtfertigt halten, wie eine am Montag veröffentlichte repräsentative Umfrage im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) zeigt. Knapp die Hälfte der Befürworter gehörte demnach zur Grünen-Wählerschaft. Insgesamt fanden 85 Prozent der Befragten, seinen Standpunkt beim Klima- und Umweltschutz auf diese Weise klarzumachen, sei „nicht gerechtfertigt”. Im Dezember 2022 hatten 84 Prozent diese Meinung.