Letzte Generation Prozess gegen Klimaaktivisten nach Farbattacke geplatzt

26. März 2024 | Quelle: dpa

Mitglieder der Letzten Generation haben das Brandenburger Tor in Berlin mit Farbe besprüht. Bild: Bild: dpa

Der erste Prozess gegen zwei Klimaaktivisten nach der Farbattacke auf das Brandenburger Tor ist zunächst geplatzt. Das Amtsgericht Tiergarten hat das Verfahren gegen zwei 20 und 21 Jahre alte Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation am Dienstag ausgesetzt. Hintergrund ist ein Streit um die Höhe der Kosten für die Reinigungsarbeiten an dem Berliner Wahrzeichen nach dem Angriff am 17. September 2023.