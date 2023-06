Letzte Generation „Rollkommando”: Habeck entschuldigt sich

27. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) muss Kritik an seiner Wortwahl einstecken. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich für seine Wortwahl in Zusammenhang mit einem harten Vorgehen der Polizei gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation entschuldigt. Der Grünen-Politiker hatte Mitte Juni bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin zu einer Gesprächspartnerin gesagt: „Die Kriminalisierung, wie Sie es genannt haben, also Rollkommandos brechen in Wohnungen von Aktivisten ein, das ist natürlich völlig absurd.”