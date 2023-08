Liberale Wirtschaftspolitik Der Staat treibt Innovationen – wenn er sich klug konzentriert

Der Grundsatz steht fest: In einer sozialen Marktwirtschaft ist die Innovation eine Angelegenheit privater Unternehmen. Dies gilt überall, aber vor allem in einer traditionell forschungsstarken Volkswirtschaft wie der deutschen. So wurden hierzulande im Jahr 2021 vom privaten Sektor 75,2 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung (F&E) ausgegeben, das sind zwei Drittel aller F&E-Aufwendungen von 112,6 Milliarden Euro in Deutschland, also 2,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dahinter steht eine stolze Bilanz großartiger Neuerungen – bis hin zu dem spektakulären Erfolg der Firma Biontech bei der extrem schnellen Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19, der globale Anwendung fand.