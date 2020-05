Liberaler Mittelstand Kemmerich gibt seinen Vorsitz beim Liberalen Mittelstand ab

Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ über den Abgang Kemmerichs berichtet. Der Thüringer FDP-Chef war in den vergangenen Tagen wegen seiner Teilnahme an einer Demonstration in Gera massiv in die Kritik geraten. Der Protest, bei dem auch Rechtsgesinnte und Anhänger von Verschwörungstheorien mitgelaufen sein sollen, richtete sich gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Landesregierung.