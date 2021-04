Lieber Impfen statt Testen „Das ist Aktionismus“: Betriebsärzte wehren sich gegen Testpflicht in Betrieben

Die Regierung erwägt, die Testpflicht für Unternehmen strenger zu regulieren. Zwar lobte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag die Bemühungen der Wirtschaft – doch zu den geplanten Verschärfungen des Infektionsschutzgesetzes könnten auch eine umfassendere Testpflicht für die Wirtschaft gehören, hieß es bereits am Freitag aus Berliner Regierungskreisen. Am Wochenende dann äußerten sich Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch einmal sehr eindeutig, dass sie eine Corona-Testpflicht für Unternehmen zeitnah auf den Weg bringen wollen. „Wir müssen die Unternehmen verbindlich dazu verpflichten, ihren Beschäftigten ein Testangebot zu machen. Das sollte Bestandteil unserer Corona-Beschlüsse in der kommenden Woche sein“, sagte Scholz der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Heil kündigte den gleichen Plan im der „Bild am Sonntag“ an. „Um die zu schützen, die nicht von zu Hause arbeiten können, brauchen wir flächendeckend Tests in den Betrieben“, sagte Heil der Zeitung. „Ich will, dass wir das am Dienstag in der Bundesregierung beschließen.“