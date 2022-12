Lieferengpässe So dramatisch treffen die Arzneimittel-Engpässe Deutschland

Die Unternehmen melden, dass die meisten Engpässe durch eine erhöhte Nachfrage entstehen. Unzureichende Produktionskapazitäten und Probleme in der Herstellung sind vergleichsweise selten der Grund für einen Engpass. „Ein Lieferengpass bedeutet nicht pauschal, dass der Fehler irgendwo in einer Fabrik liegt“, so Splett, „es kann genauso gut sein, dass der Hersteller dieselbe Menge produziert wie die Jahre zuvor, nur jetzt eine riesige Nachfrage besteht, die zu dieser Differenz führt“.