Lieferkettengesetz Firmen haften nur für die erste Reihe der Lieferanten

Nach den Erkenntnissen der Bundesregierung laufen mehr als 80 Prozent des weltweiten Handels über Lieferkettennetzwerke transnationaler Unternehmen, viele davon ohne staatliche Kontrolle bezüglich eines Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Häufig sind auch Kinder eingebunden, weltweit arbeiten mehr als 150 Millionen Kinder regelmäßig. Ein Monitoring der Bundesregierung ergab im vergangenen Jahr, das nur ein Fünftel aller in Deutschland ansässigen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht entlang ihrer Lieferketten nachkommen, wie sie die Vereinten Nationen in ihren Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte formuliert haben. Weil die freiwillige Selbstverpflichtung nicht zum Ziel führte, sah sich die Bundesregierung schließlich in der Pflicht, eine gesetzliche Regelung zur Sorgfaltspflicht bei Lieferketten zu erlassen.



