Lieferprobleme: Altmaier erwartet baldige Entspannung auf Chipmarkt

Altmaier wollte am Mittwoch mit Vertretern von rund 50 Unternehmen der Mikroelektronikbranche beraten. Sie kommen für staatliche Förderungen in Betracht.

In der Mikroelektronik läuft momentan ein zweites europäisches Großprojekt an. In dessen Rahmen können Firmen zusammenarbeiten und staatliche Förderungen bekommen.