Lieferprobleme, Protektionismus, Klimazölle Die neuen Geißeln des Welthandels

Marion Jansen ist Direktorin für Handel und Landwirtschaft bei der OECD in Paris. Die Ökonomin stammt aus dem Grenzgebiet von Aachen, wuchs in den Niederlanden auf, studierte in Frankreich und Deutschland und promovierte in Spanien. Zu den beruflichen Zwischenstationen von Jansen zählen unter anderem die Welthandelsorganisation (WTO) und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO).