Lieferschwierigkeiten: Neue Kampfschuhe der Bundeswehr sind erst 2022 komplett

Die geplante Vollausstattung der Bundeswehr mit neuen Kampfstiefeln verschiebt sich wegen Lieferschwierigkeiten der Industrie bis ins Jahr 2022. Das Verteidigungsministeriums trat am Mittwoch in Berlin aber einem Bericht entgegen, wonach Soldaten deswegen ohne die nötige Ausrüstung bleiben könnten. „Stand heute ist, dass über 160.000 Soldaten dieses neue paar Kampfstiefel haben und sie auch in das zweite Paar tauschen können“, sagte der Offizier.