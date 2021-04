Lieferstopp von Johnson & Johnson: Braucht es jetzt den deutschen Impf-Alleingang?

Johnson & Johnson verschob wegen US-Ermittlungen zu seltenen Blutgerinnseln nach einer Impfung mit seinem Impfstoff gegen das Coronavirus die Lieferungen in Europa. „Wir haben diese Fälle mit europäischen Gesundheitsbehörden geprüft“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. „Wir haben die Entscheidung getroffen, proaktiv die Einführung unseres Impfstoffs in Europa zu verschieben.“ Hunderttausende Dosen des Impfstoffs hätten in den kommenden Wochen nach Europa geliefert werden sollen. Zuvor hatten Aufsichtsbehörden in den USA am Dienstag mitgeteilt, sie würden einen Stopp bei der Verabreichung des Impfstoffs empfehlen.