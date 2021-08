Lilith Wittmann CDU Deutschland entschuldigt sich bei Sicherheitsforscherin

Die CDU Deutschland hat sich bei einer Sicherheitsforscherin aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs (CCC) entschuldigt, die wegen einer Strafanzeige der Partei ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten war. Die Softwareentwicklerin Lilith Wittmann hatte im vergangenen Mai in einer App der CDU für den Haustürwahlkampf eklatante Sicherheitslücken gefunden und diese der CDU, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie der Berliner Datenschutzbehörde gemeldet. Am Dienstag berichtete Wittmann auf Twitter, dass sie vom Landeskriminalamt kontaktiert worden sei, wie sie in diesem Fall als „Beschuldigte geführt“ werde.