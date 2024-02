Lindner in Großbritannien: Deutschland nicht der „kranke Mann“ Europas, aber außer Form

Deutschland müsse mit Reformen gegenhalten. Es brauche Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und dort auch mehr Flexibilität. Zudem müsse Bürokratie abgebaut werden und die Kosten für Unternehmen sinken, so Lindner. „Ich denke, dass wir viel besser sein könnten.“ Angesprochen auf die schlechten Umfragewerte für seine FDP von zuletzt zwischen drei und vier Prozent sagte Lindner, die Wirtschaft müsse wieder in Schwung gebracht werden. Dann werde auch die Zustimmung wieder steigen.



Lesen Sie auch: „Unserem Land drohen Wohlstandsverluste in bisher nicht gekanntem Ausmaß“