Linke Aus nach 18 Jahren: Die Linksfraktion im Bundestag löst sich auf

Klaus Ernst, der mit Wagenknecht die Linke verließ, sagt es so: „Ich bedaure das schon sehr, dass es so kommen musste, immerhin habe ich die Partei die Linke einmal mit gegründet. Aber sie hat sich so weit vom Pfad der Tugend entfernt, dass es jetzt wirklich besser so ist.“ Seinen Posten als Vorsitzender des Energieausschusses habe er „gern genutzt, um ein bisschen Vernunft in die Klimapolitik zu bringen, auch gegenüber unserem eigenen Laden“. Die Mehrheit in der Linken hat er nicht überzeugt. Der Ausschussvorsitz ist im übrigen mit der Auflösung der Fraktion weg.