Linken-Fraktionschefin: Sahra Wagenknecht beklagt „handfeste Krise der Demokratie“

BerlinDie Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hat vor einer Verrohung der Gesellschaft in Deutschland gewarnt. „Die Ereignisse in Chemnitz haben gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann“, sagte Wagenknecht am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung der Sammlungsbewegung „Aufstehen“. „Deutschland verändert sich in eine Richtung, die viele Menschen nicht wollen.“