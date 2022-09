Linkspartei Jemand muss die Linke vor Wagenknecht retten

Dabei ist es kaum überraschend. Die Rede-Führerin der Linken ist schon lange tief in den Populismus-Graben gefallen. Man erinnere sich an die Sammelbewegung #aufstehen, an Wagenknechts Youtube-Auftritte während der Corona-Zeit oder ihr unsägliches Buch „Die Selbstgerechten“. Die intellektuelle Vordenkerin von einst ist längst zur Wutbürger-Fängerin geworden, die in Minderheitenrechten eine linksliberale Marotte sieht, und für die soziale Gerechtigkeit nur in einer ethnisch homogenen Gesellschaft funktioniert, wie es „taz"-Autor Stefan Reinecke einmal treffend beschrieb.