List-Forscher über die AfD „Auch die Nationalsozialisten haben List missbraucht“

Als Reformvorschlag führt die „Friedrich-List-Gesellschaft zur Förderung der heimischen Wirtschaft“ die alte Deutschland AG an. Eine neue Deutschland AG solle – „souverän und von der EU unabhängig“ – mit gleichartigen Länder-AGs in den USA, Russland und anderen Ländern zusammenarbeiten. Also ein „Deutschland zuerst“, in Anlehnung an Trump.

List war ein Vordenker der Globalisierung, das wäre ihm überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Für ihn stand fest, dass durch neue Transport- und Kommunikationsmittel wie die Telegrafie die Welt nicht an den Grenzen Halt macht. Er hat in gewisser Weise sogar die EU vorweggenommen: Schon in den 1830er Jahren hat er alle europäischen Nationen aufgefordert, sich zu treffen und ein Handelssystem auszuarbeiten, in dem sie alle die gleichen Rechte hätten. Er sah Brüssel auch bereits als wichtige Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich.