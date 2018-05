Lkw-Maut-Streit: Daimler und Telekom zahlen 3,2 Mrd Euro

Die außergerichtliche Einigung sehe vor, dass der Bund einen Barbetrag von 1,1 Milliarden Euro von den Unternehmen erhalte, hieß es in dem Bericht. Zudem behalte der Bund 1,136 Milliarden Euro ein, die er in der Vergangenheit bereits aufgrund des Streits nicht an das Unternehmen ausgezahlt habe. Hinzu kämen Zinsen und Vertragsstrafen. Der Einigung müsse das Schiedsgericht noch formal zustimmen, das der Bund im Jahr 2004 angerufen hatte. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte der Zeitung, die Einigung sei "ein historischer Durchbruch".