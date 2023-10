Lkw-Maut und Planungsbeschleunigung Kommt jetzt wirklich Tempo in die deutsche Verkehrspolitik?

Dass die neu aufgesetzte Lkw-Maut im selben Atemzug entschieden wird, dürfte ebenfalls kein Zufall sein. Vor allem die Grünen hatten von Anfang an Wissings mutmaßliche Fixierung auf den Asphalt kritisiert. Sie forderten mehr Aufmerksamkeit für die Schiene, um die Klimaziele im Verkehr endlich zu erreichen. Mit der Maut gibt es dazu jetzt einen Ansatz inklusive Abgabe auf den CO2-Ausstoß von Lkw.



Dahinter steckt die Hoffnung, dass die Spediteure ihr Geschäft in Zukunft auf Güterzüge verlagern oder wenigstens in neue Antriebe investieren. 26 Milliarden Euro zwischen 2024 und 2027 erwartet die Bundesregierung durch die neue Maut – Geld, das hälftig in die Bahninfrastruktur fließen soll. Straße finanziert künftig also nicht nur Straße, sondern eben auch Schiene. Verkehrsminister Wissing möchte 40 Milliarden Euro einsetzen, um das deutsche Bahnnetz so schnell wie möglich wieder fit zu machen. Damit werden jetzt Stück für Stück besonders betroffene Bahnstrecken bevorzugt ausgebaut und repariert.