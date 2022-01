Lloyd und MV Werften Bundesregierung gibt Eigentümer die Schuld für Insolvenz norddeutscher Werften

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat dem Eigentümer der MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern, dem börsennotierten Glücksspiel- und Kreuzfahrtkonzern Genting aus Hongkong, die Schuld für die Insolvenz gegeben. Habeck sagte am Montag in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Als Bundesregierung haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Insolvenz der MV Werften zu vermeiden und so die Arbeitsplätze zu retten. Allerdings haben die Eigentümer unser Hilfsangebot ausgeschlagen; die Anmeldung der Insolvenz ist die Folge.“