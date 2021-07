LobbyControl: Großspenden nehmen im Wahljahr zu - Grüne und FDP profitieren

Spenden von über 10.000 bis 49.999 Euro müssen in Deutschland nicht unmittelbar veröffentlicht werden. Diese Summen müssen die Parteien allerdings in ihren Rechenschaftsberichten angeben, was aber erst zeitversetzt über mehrere Jahre geschieht, wie Sawatzki erläutert. Summen bis 9.999 Euro müssen gar nicht erwähnt werden. In diesem Zusammenhang hatte ein Treffen von CDU-Vize und Gesundheitsminister Jens Spahn im vergangenen Oktober mit Unternehmern für Schlagzeilen gesorgt. Dabei sollen Spenden in Höhe von jeweils 9.999 Euro geflossen sein.