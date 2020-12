Lobbyisten im Fokus Live aus dem Wirecard-Ausschuss

Die beiden Politiker hatten sich in ihrer Eigenschaft als Wirecard-Lobbyisten an die Bundesregierung gewandt. Besonders interessant für die Abgeordneten ist der Besuch von Guttenberg am 3. September 2019 im Kanzleramt: Er traf mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen und warb für den Markteintritt von Wirecard in China. Ob und in welcher Weise sich Ministerien und Diplomaten einspannen ließen, soll auch durch die Zeugenaussagen mehrerer Beamter geklärt werden. Als Zeugen geladen sind etwa Lars-Hendrik Röller, Wirtschaftsberater im Kanzleramt. Und: Wolfgang Schmidt, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.