Lockdown-Exit „Familienunternehmen werden zum Schafott geführt“

Bernd Bosch macht aus seinem Unmut keinen Hehl: „Das sind enttäuschende Ergebnisse“, sagt der Chef des Männermode-Spezialisten Engbers. Das Familienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau betreibt rund 300 Läden in Deutschland und Österreich, beschäftigt rund 1400 Mitarbeiter. „Die Hinhaltepolitik der vergangenen Wochen geht weiter und es fehlt nach wie vor eine Öffnungsperspektive“, kritisiert Bosch. Tatsächlich hatten sich viele Unternehmer vor allem im Einzelhandel und der Gastronomie wohl mehr erhofft. Über eine Kurswende in der Coronapolitik war schließlich vor den Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch gesprochen worden.