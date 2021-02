Lockdown für Salons endet Friseure zu öffnen ist richtig – aber der Grund ist falsch!

Und er lieferte im gleichen Atemzug auch das weltbeste Argument, das Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs am Mittwochabend hätten heranziehen müssen: „Um Schwarzarbeit zu verhindern, sollten die Friseure so schnell wie möglich wieder öffnen und in ihren Salons sichere Friseurdienstleistungen anbieten“, sagte Esser.



Dass Friseure also im März öffnen, ist keine schlechte Idee. Im Gegenteil! Die Chance, den Menschen diese Entscheidung sinnvoll zu vermitteln, haben die Politiker allerdings verpasst.



