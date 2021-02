Lockdown-Gespräche Das steht beim Bund-Länder-Treffen zur Debatte

Bundeskanzlerin Angela Merkel plädiert dafür, dass die Länder den Lockdown noch bis Ende Februar fortsetzen. „Wir müssen bis zum 1. März warten“, sagte Merkel nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktionssitzung am Dienstagnachmittag. Kitas und Grundschulen sollten dann als Erste wieder öffnen, sagte sie nach Angaben mehrerer Teilnehmer. Der nächste Schritt könnten dann Einzelhandelsgeschäfte und Frisöre sein. Bund und Länder entscheiden am Mittwoch über den kommenden Kurs. Diese möglichen Schritte zeichnen sich auch im Entwurfspapier für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch ab, das der WirtschaftsWoche vorliegt. (Hier können sie das Dokument als PDF herunterladen.)