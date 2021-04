Lockdown In diesen Bundesländern ist die wirtschaftliche Not am größten

Noch heftiger fiel der Wirtschaftseinbruch in Hamburg (minus 5,8 Prozent) und in Bremen (minus 7,0 Prozent ) aus. Ausschlaggebend für den Absturz in Bremen waren die „coronabedingten Produktionsausfälle im Fahrzeugbau, vor allem bei Autos, Flugzeugen und Schiffen“, sagt eine Sprecherin des Bremer Senats für Wirtschaft. Diese Branchen stellen den Kern der besonders exportabhängigen Bremer Industrie dar.