Lockdown In diesen Bundesländern ist die wirtschaftliche Not am größten

Gleichwohl warnt Ragnitz vor allzu viel Pessimismus. Sei die Pandemie vorbei und könnten sich die Menschen wieder frei bewegen, würden Hotels und Gaststätten in attraktiven Urlaubsorten wieder eröffnen, glaubt er. Ob das dann dieselben Eigentümer sind und ob die in der Pandemie entlassenen Arbeitskräfte ihre alten Arbeitsplätze zurückerhalten, sei zwar nicht ausgemacht, so der Forscher. Doch die Wertschöpfung in den vom Tourismus geprägten Regionen werde langfristig wieder zurückkehren. Vorausgesetzt, es steht nicht schon bald die nächste Pandemie vor der Tür.



