Lockerungen Mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene – Das gilt ab Sonntag

Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und strenge Quarantäneregeln: Diese Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten in Deutschland für Geimpfte und Genesene ab dem Wochenende nicht mehr. Nach der Zustimmung des Bundesrats am Freitag, könne die Verordnung der Bundesregierung nun „am Sonntag in Kraft treten“, kündigte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag an. Zuvor hatte auch der Bundestag den Erleichterungen für Geimpfte und Genesene zugestimmt. Was bedeutet das? Ein Überblick.