Lockerungen nur für Geimpfte? Der Ethikrat und die Angst vor der Entscheidung

Das ist immerhin ein kleiner Fortschritt, der natürlich nur dann wirkt, wenn staatlich angeordneten Schließungen aufgehoben oder gelockert werden. Auch wenn also die große Frage nach den Konsequenzen des Impfschutzes noch offen blieb – so wurde immerhin das Prinzip der Vertragsfreiheit und der freien Entscheidung der Unternehmen hervorgehoben. Eine Differenzierung ist also möglich – an dieser Einordnung kommt dann auch der regelwütige Staat nicht so schnell vorbei.



Mehr zu Thema: Kann der Ticketverkäufer CTS Eventim besser Impftermine organisieren als andere Anbieter? Inhaber und Chef Klaus-Peter Schulenberg ist davon überzeugt. Er will beweisen, dass Eventim mehr kann als Konzertspektakel – oder Mautstreitereien.