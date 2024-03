Logistik Der Schwerlastverkehr wird zum Nadelöhr für die Gesamtwirtschaft

Der einfachste Weg für Schwertransporte führt laut BSK über die Autobahn, doch die Wege sind für Spediteure inzwischen zu einem Flickenteppich verkommen. Besonders kritisch: die Brücken. Nach Angaben der Bundesautobahn GmbH wurde im vergangenen Jahr an 1000 Brückenbauwerken gearbeitet, 200 wurden fertiggestellt, in den kommenden Jahren sollen rund 4000 Brücken saniert werden. Der Aufwand ist also enorm. Viele Brücken seien zwischen 1960 und 1985 gebaut und für geringere Lasten ausgelegt worden, als sie heute tragen müssten.



Da der Schwerverkehr die Bauwerke besonders beanspruche, seien Lastbeschränkungen bei älteren Brücken notwendig. „Von den 28.000 Brückenteilbauwerken im gesamten Autobahnnetz sind aktuell 172 Teilbauwerke lastbeschränkt“, hieß es. Teilweise gelte dies für alle genehmigungspflichtigen Transporte, teilweise gebe es genaue Vorgaben für Achs- und Gesamtlasten. Über ein eigenes Portal für den Großraum- und Schwerverkehr können bundesweit alle Einschränkungen eingesehen werden. Auch wenn es mancherorts Häufungen gibt, müssen Spediteure in allen Teilen des Landes mit Behinderungen rechnen, wenn sie mit Großraum- und Schwertransporten auf der Autobahn unterwegs sind. Die Autobahn GmbH ist sich bewusst, dass die Zeit drängt: „Das Thema Brückenmodernisierung ist eine der vordringlichsten Zukunftsaufgaben“, gibt man dort zu.