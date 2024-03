Logistik Wieso die Klimawende ohne die Autobahn auf der Strecke bleibt

Im Klartext: Oberleitungen, entgegenkommende Züge, Tunnelwände, alles wäre im Weg. Der Transport per Binnenschiff wäre laut Serrahn zwar einfacher zu organisieren. Aber auch hier sieht er die Kaianlagen der Binnenhäfen für den Umschlag nicht gerüstet. Konzepte wie die Verladung per Schwerlast-Zeppelin hält der Experte für „Luftblasen“. Andere haben die Vision des 2002 in die Insolvenz gegangenen deutschen Unternehmens Cargolifter noch nicht aufgegeben: Das französische Unternehmen Flying Whale will mit ihrem Luftschiff Lasten bis zu 60 Tonnen bewegen. Hinter dem Projekt stehen neben dem französischen Staat auch Investoren aus der Bankenszene. Noch steht die Technik jedoch nicht zur Verfügung.