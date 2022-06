Lohn-Preis-Spirale Hören Sie die Signale, Herr Hofmann!

Denn Lohnkosten sind neben denen für Energie ein wichtiger Faktor für die Inflationsentwicklung. Nicht ohne Grund verweisen Ökonomen und Unternehmen auf die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale, den gefährlichen Mechanismus, wenn sich Löhne und Preise gegenseitig aufschaukeln: Arbeitnehmer fordern höhere Löhne, um die gestiegenen Preise auszugleichen, was zu höheren Kosten für Unternehmen führt – weshalb sie wiederum ihre Preise anheben. Fast 90 Prozent der Mitglieder des Familienunternehmer-Verbands sehen diese Gefahr als „groß“ oder „sehr groß“, zeigt eine aktuelle Umfrage.



Wie das in der Realität aussehen kann, zeigt ein Blick in die Siebzigerjahre. Hofmann, der 1955 geboren ist, dürfte sich an die Ölkrise erinnern. Die Deutschen klagten über hohe Preise für den Energieträger, ausgelöst durch einen Öl-Boykott der arabischen Förderstaaten. Sogar Sonntagsfahrverbote verhängte die Regierung. Heinz Kluncker – damals Chef der Gewerkschaft ÖTV – boxte Lohnerhöhungen von elf Prozent im Jahr 1974 durch. In anderen Branchen hatte es Anfang der Siebzigerjahre bei sprunghaft steigenden Preisen sogar Tarifanhebungen bis zu 15 Prozent gegeben. Die Folge von über einem Zehntel Gehaltsplus: Die Inflation schoss weiter nach oben, die Arbeitslosenquote auch, die Kaufkraft sank.