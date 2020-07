Lohnarbeiter „Die Pandemie bringt viele Missstände ans Licht“

Die Politik überlegt, Werkverträge in der Schlachtbranche abzuschaffen. Würde das die Lage zum Positiven ändern?

Das käme in der Schlachtbranche einer Revolution gleich und würde die Arbeitsbedingungen definitiv verbessern. Aber auch die Arbeitgeber würden von der Abschaffung der Werkverträge profitieren: Dadurch gebe es weniger Fluktuation der Arbeiter. Insgesamt würde dieser Schritt für sehr viel mehr Stabilität in der Branche sorgen. Zudem ist das generelle Verbot der Werkverträge in der Schlachtbranche längst überfällig. Die Missstände sind seit Jahren bekannt. Es ist gut, dass die Politik jetzt entschieden handelt.





