Lohntransparenz-Richtlinie: Brüssel schiebt das nächste Bürokratie-Monster auf die Rampe

Es ist ungerecht und abzulehnen, wenn Männer für den gleichen Job besser bezahlt werden als Frauen - im Kommentar zur Richtlinie ist von 13 Prozent Unterschied im EU-Durchschnitt die Rede, das Statistische Bundesamt nennt für Deutschland sechs Prozent. Aber wer Unternehmen mit Dokumentations- und Berichtspflichten erstickt und Regulierer von außen in das innerbetriebliche Verhältnis von Arbeitgebern und Beschäftigten einschleust, wird daran bestimmt nichts ändern.



Lesen Sie auch: Wie eine kleine Metzgerei in die Mühlen des Lieferkettengesetzes geriet



Das Ziel ist ehrenwert, aber mir scheint es ausgeschlossen, über viele hundert Jobs hinweg aussagekräftige Durchschnittswerte zu bekommen – und wenn man noch so viele Daten einfordert. Es wird immer pauschalisiert und vereinfacht werden, weil es in der Masse unmöglich zu beweisen ist, dass unterschiedlich bezahlte Arbeit tatsächlich die absolut gleiche Tätigkeit beinhaltet. Dass ein höheres Gehalt geschlechtsbedingt ist, und nicht etwa individuellem Verhandlungsgeschick geschuldet, oder unterschiedlichen Prioritäten in Sachen Familie und Work-Life-Balance. Zudem gibt es Tarifverträge, an die sich Unternehmen halten müssen – und wo die Ungleichheit offenkundig ist, können Frauen auf Basis bestehenden Rechts dagegen klagen.