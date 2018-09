Lohnunterschiede Arbeitnehmer akzeptieren laut Umfrage ungleiche Einkommen

BerlinAn deutlichen Lohnunterschieden haben die meisten Arbeitnehmer in Deutschland laut einer Umfrage nichts auszusetzen. Jedoch meinen viele, dass die unteren Einkommensgruppen zu schlecht bezahlt werden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hatte Beschäftigte gefragt, wie gerecht sie bestimmte Einkommenshöhen und ihr eigenes Gehalt finden. Ergebnis: „Wenn jeder das bekäme, was er für gerecht hält, hätten wir immer noch Einkommensungleichheit – und zwar auf ähnlichem Niveau, wie sie tatsächlich vorhanden ist“, sagte Studienautorin Jule Adriaans am Mittwoch.