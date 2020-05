Loyalität und Liberallala Warum niemand FDP-Chef Lindner herausfordert

Ob es zum zweiten Blick kommt, hängt am Grad der Voreingenommenheit des Betrachters. Und in Lindners Fall blieb es oft beim ersten. Was damit zu tun hat, dass er zuletzt in eine der weniger schmeichelhaften Schubladen gerutscht war, in die Politiker in der öffentlichen Wahrnehmung rutschen können: in die Warum-ist-der-eigentlich-noch-da-Schublade. Es geht nicht mehr um Lindners einen Fehler. Es geht um die Fehler.