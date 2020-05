Loyalität und Liberallala Warum niemand FDP-Chef Lindner herausfordert

Luksic ist gut verdrahtet in der Fraktion, weiß genau, wer die Dinge ähnlich sieht. „Die FDP kann jetzt angesichts der aufkommenden schweren Rezession mit Wirtschafts- und Finanzkompetenz punkten“, sagt er. Was natürlich nicht heiße, dass man zu Datenschutz nichts mehr sagen solle. Auch Luksic will, wie Vogel und Kuhle, nicht in eine Ecke des Liberalismus gestellt werden – in seinem Fall in die andere. Das wäre, ehrlich gesagt, auch gar nicht so leicht. Als Saarländer denkt Luksic proeuropäisch qua Geburt, hat in Paris und London studiert, jetzt in Coronazeiten für eine offene Grenze gekämpft. Auf Twitter jedoch retweetete er auch schon Artikel des rechtskonservativen Portals „Tichys Einblick“ und den Nationalliberalen Rainer Zitelmann.