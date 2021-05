„Lükex 2007“ Was man von der Pandemie-Übung in 2007 hätte lernen können

Zu den Erkenntnissen von „Lükex 2007“ gehört überdies die strategische Bedeutung einer funktionierenden Krisenkommunikation. Diese ist in Corona-Zeiten Grambs zufolge jedoch nur ansatzweise und nicht durchgängig zu erkennen. Es gebe ein „generell vielstimmiges Bund-Länder-Konzert mit Misstönen aus dem kommunalen Bereich“. Informationen für Bevölkerung in zentralen Fragen wie Masken und Impfen „waren stets widersprüchlich und kamen in der Regel zu spät“. Wenn aber nachvollziehbare vernünftige Entscheidungen und ihre Veröffentlichung fehlten, „überlässt man die Führerschaft in der Diskussion extremen und radikalen Gruppen“, warnt der Ex-Koordinator.