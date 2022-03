Luftabwehr Erst informieren, dann Waffen kaufen!

Iron Dome wehrt vor allem kleine Artillerie-Raketen ab, die niedrig fliegen, nicht lenkbar sind und mit rund 100 Kilometern eine geringe Reichweite haben. Raketen, die beispielsweise die Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel feuert. Arrow 3 dagegen ist etwas komplett anderes, ein Raketenabwehrsystem, das feindliche Flugkörper außerhalb der Erdatmosphäre in mehr als 100 Kilometern Höhe abfängt.



Sie ist damit vor allem für die Abwehr von strategischen atomaren Interkontinentalraketen geeignet, also Langstrecken-Abschreckungswaffen. Wenn die abheben, wäre wohl ohnehin alles zu spät. Solche Interkontinentalraketen sind eine politische Waffe und zudem weniger eine direkte Bedrohung für Europa als für die USA. Gegen ballistische taktische Flugkörper aus Russland, wie die Iskander und die Kinschal, gilt die Arrow 3 dagegen unter Experten als komplett ungeeignet. Denn diese Waffen kommen nur für ein ganz kurzes Zeitfenster, wenn überhaupt, in eine solche Höhe, wo die Arrow 3 zuschlagen könnte.