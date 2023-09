Luftfahrt: Regierung: Klimaschutz soll kein Malus für Europas Luftfahrt sein

IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner warnte, die Akzeptanz für Klimaschutz in der Gesellschaft gehe verloren. Es sei deshalb nicht genug, viel in die Forschung neuer Technologien zu stecken, notwendig seien Leuchtturm-Projekte in der Produktion von SAF und klimafreundlicher Flugzeugtechnik. Die Post-Logistiktochter DHL, das Energieunternehmen HH2E und die Technologiefirma Sasol kündigten am Rande der Konferenz an, in Ostdeutschland eine SAF-Produktion aufbauen zu wollen.