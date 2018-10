Luftfahrtgipfel Bundesregierung will auf der Kurzstrecke mehr Flugverkehr auf die Schiene bringen

HamburgDie Bundesregierung will sich dafür einsetzen, mehr Kurzstrecken- und Zubringer-Flugverkehr auf die Schiene zu verlagern und die Anbindung der wichtigen internationalen Flughäfen an andere Verkehrsträger zu verbessern. Das geht aus einem Entwurf für die Abschlusserklärung des Luftfahrt-Gipfels am Freitag in Hamburg hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.