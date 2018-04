Luftqualität: Lassen sich so Fahrverbote vermeiden? Berlin startet Tempo-30-Test

In Berlin werden an fast allen 29 Messstellen in verkehrsreichen Straßen der Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft teilweise deutlich überschritten. Das Problem ist indes nicht auf die Bereiche rund um die Messstellen beschränkt, ist der Senat überzeugt. Das zeigten Simulationsrechnungen der Luftbelastung für das gesamte, 1.600 Kilometer lange Hauptverkehrsstraßennetz in Berlin.