Luftreinhaltung: Städte distanzieren sich von einem komplett kostenfreien Nahverkehr

Die Bundesregierung steht unter Druck, die Luft in den Städten zu verbessern, um damit den europäischen Anforderungen zu genügen. Ansonsten drohen bald hohe Strafen aus Brüssel und möglicherweise auch Dieselfahrverbote in einzelnen Städten. Am morgigen Dienstag will das Bundesverwaltungsgericht darüber urteilen, ob die harte Strafmaßnahme ergriffen werden darf. Eine Entscheidung darüber war bereits in der vergangenen Woche erwartet worden, aber aufgrund weiteren Beratungsbedarfs vertagt worden.